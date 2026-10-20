Modificări naturale ale organismului femeilor în perioada sarcinii VIDEO

Sarcina este o perioadă în care se produc multe schimbări în organismul femeilor. Medicii susțin că modificările sunt naturale și sunt provocate de modificările hormonale care apar în corp.

„Încă de la primul test de sarcină pozitiv, organismul femeilor se produc modificări. Ele apar datorită modificărilor hormonale din organism. Încep să crească mai mulți hormoni, atunci toate celulele pregătesc organismul pentru momentul nașterii”, susține dr. ANA MARIA NĂSTASE, medic primar obstetrică-ginecologie cu competențe în tratamentul infertilității, de la SPHERA CLINIC, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu Medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Cel mai sensibil țesut este cel al glandelor mamare. Datorită acestor modificări, sânii încep să-și schimbe volumul, pregătind organismul femeii pentru momentul alăptării.

„Cel mai sensibil este țesutul glandei mamare. Sânii încep să se modifice și să crească de la primele semne de sarcinii. De ce cresc? Pentru că niște structuri din interiorul glandei mamare încep să crească și să ramifice”, mai spune dr. ANA MARIA NĂSTASE, medic primar obstetrică-ginecologie cu competențe în tratamentul infertilității, de la SPHERA CLINIC, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu Medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.