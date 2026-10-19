Ablația cu microunde poate înlocui operația în anumite cazuri de noduli tiroidieni, afirmă specialiștii

Ablația cu microunde poate reprezenta o alternativă la intervenția chirurgicală pentru unii pacienți cu noduli tiroidieni, în special benigni, care provoacă simptome compresive, au explicat specialiști în endocrinologie și chirurgie în cadrul unui workshop medical desfășurat la București.

Procedura utilizează energie termică pentru distrugerea controlată a țesutului nodulului, sub ghidaj ecografic, și urmărește reducerea volumului acestuia și ameliorarea simptomelor, cu păstrarea țesutului tiroidian sănătos.

„Nu orice nodul tiroidian trebuie operat în 2026. Sunt situații care sunt tot mai des recomandate de ghidurile internaționale pentru a fi tratate prin ablație și nu prin intervenție chirurgicală”, a declarat dr. Ionuț Sandu, medic primar chirurgie endocrină.

Potrivit acestuia, nodulul nu dispare imediat după ablație, însă reducerea suficientă a volumului pentru eliminarea simptomelor compresive poate permite evitarea operației în cazurile selectate.

„Este o procedură care se face sub control ecografic, o procedură de ambulator, nu necesită internare, nu necesită anestezie generală, nu există nicio tăietură”, a precizat medicul.

Specialiștii au subliniat și rolul ecografiei în evaluarea nodulilor tiroidieni și în stabilirea necesității monitorizării, a puncției sau a tratamentului.

„Ecograful este de bază în evaluarea tiroidiană”, a declarat dr. Dana Tilici, medic endocrinolog, explicând că acesta este indispensabil atât pentru puncțiile tiroidiene, cât și pentru ablația cu microunde.

O altă temă abordată a fost utilizarea ablației în anumite cazuri de cancer tiroidian papilar de dimensiuni mici. Dr. Emin Mammadov, medic endocrinolog, a arătat că echipa sa folosește metoda doar pentru tumori atent selectate.

„Noi folosim această metodă doar la cancerele mici, până la 1 sau 1,5 centimetri și poziționate favorabil”, a afirmat acesta. Procedura nu este indicată tuturor pacienților cu cancer tiroidian, chirurgia rămânând necesară în numeroase situații.

În privința diagnosticului, medicii au discutat despre rolul testelor genetice atunci când rezultatul puncției nu permite stabilirea cu suficientă certitudine a caracterului benign sau malign al unui nodul. Potrivit dr. Vadim Gavan, medic endocrinolog, aceste investigații pot reduce, în cazurile potrivite, numărul intervențiilor efectuate exclusiv pentru clarificarea diagnosticului.

Alegerea între monitorizare, investigații suplimentare, ablație și chirurgie depinde de caracteristicile nodulului și de evaluarea individuală a pacientului, au subliniat specialiștii.