Cinci persoane au ajuns la spital, după ce un lift s-a prăbușit în sediul Ministerului Transporturilor

Un lift în care se aflau șapte persoane a căzut în gol în această dimineață, în sediul Ministerului Transporturilor. Instituția își desfășoară activitatea în Palatul CFR din București.

Din cauza încă nedescoperite, cabina liftului a căzut de la mezanin, la parter. În urma incidentului, cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Într-o intervenție pentru TVRInfo, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență susțin că niciunul dintre acești oameni nu a suferit leziuni care să-i pună viața în pericol.

„Este vorba despre șapte persoane care au fost în lift. (…) Din persoanele respective, cinci au necesitat îngrijiri medicale. Din informațiile preliminare, două persoane au fracturi la nivel de membru inferior. Aceste informații pot să se modifice, dar nimeni nu este cu risc vital. Nu avem informații ca vreo persoană să aibă un risc care să îi pună viața în pericol sau o leziune care să îi pună viața în pericol”, a declarat Raed Arafat, potrivit surse citate.

Liftul, supus ieri unei revizii majore

Din punct de vedere tehnic, liftul din sediul Ministerului Transporturilor care a căzut în gol avea toate verificările la zi. Inclusiv avizul din partea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat.

“În cursul zilei de astăzi 21 mai 2026 la nivelul unui ascensor situat în Palatul CFR a avut loc un incident regretabil. Prioritatea noastră absolută, în acest moment, este siguranţa tuturor celor care tranzitează clădirea şi elucidarea rapidă a cauzelor acestui eveniment. Deşi echipamentul avea toate avizele ISCIR legale şi cablurile abia fuseseră schimbate, un astfel de incident este inacceptabil. Vom merge până la capăt cu ancheta. Dacă se va constata o eroare umană sau de execuţie din partea firmei de mentenanţă, vom aplica cele mai drastice măsuri legale şi contractuale. Regretăm disconfortul creat şi vom depune toate eforturile pentru ca activitatea în clădire să se desfăşoare în condiţii de maximă siguranţă. Societatea va colabora transparent cu toate organele de anchetă şi vor fi date noi detalii pe măsură ce investigaţia tehnică va avansa”, a potrivit unui comunicat de presă al instituției.

Verificarea tuturor lifturilor

Ministerul Transporturilor a dispus verificarea tuturor lifturilor din Palatul CFR. „În prezent s-a luat decizia ca toate lifturile din incinta Palat CFR să fie oprite pentru verificări suplimentare. Totodată, s-a constituit o comisie internă de anchetă care să verifice toate împrejurările în care s-a produs incidentul”, a mai spus Ministerul Transporturilor.