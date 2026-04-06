Cine este medicul român stabilit în Franța care l-ar putea opera pe Mircea Lucescu

În urma unei ședințe care s-a desfășurat la Spitalul Universitar de Urgență din București, medicii au decis să reevalueze starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, existând posibilitatea de a fi supus unei intervenții chirurgicale.

Operația constă în montarea unui „plămân artificial” sau ECMO aparat ce oferă suport respirator și cardiac pacienților cu insuficiență respiratorie și cardiacă gravă.

Medicu român stabilit în Franța, chemat la București

În cursul zilei de mâine starea pacientului va fi reevaluată și se va lua în calcul posibilitatea unei intervenții invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO)„ potrivit unui comunicat de presă al Spitalului Universitar de Urgență București.

Intervenția ar putea fi realizată de medicul român stabilit în Franța, Marian Andronache. Acesta a fost chemat la București pentru a evalua starea de sănătate a lui Mircea Lucescu.

Absolvent al Facultății de Medicină din cadrul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca în 1991, medicul Marian Andronache a obținut numeroase diplome și certificări profesionale în Franța și Elveția.

În prezent, profesează la o clinică de stat din Nancy, și la o alta privată din Paris.

Mircea Lucescu, internat în spital/Medic român stabilit în Franța

Mircea Lucescu a fost internat la Spitalul Universitar din 29 martie, el fiind adus direct din cantonamentul echipei naţionale. În timpul cantonamentului a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia, când medicii i-au montat tehnicianului în vârstă de 80 de ani un defibrilator, pentru a-i regla bătăile inimii.

În cursul dimineţii de vineri, când urma să fie externat, Lucescu a suferit un infarct miocardic acut.

El a fost preluat de urgenţă din secţie şi dus în sala de interventţe, unde a beneficiat prompt de intervenţiile medicale şi terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare”, fiind supus unei angioplastii primare.

Rămâne de văzut ce vor decide medicii în cadrul evaluării medicale pe care o vor face mâine.