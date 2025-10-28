Co-fondatoarea „Dăruiește Viața”, Oana Gheorghiu, vicepremier

Oana Gheorghiu, co-fondatoarea Asociației „Dăruiește Viața” a fost propusă de premierul Ilie Bolojan pentru funcția de vicepremier.

„Experiența Oanei Gheorghiu în proiecte care au produs schimbări fundamentale în societatea românească este pusă acum în slujba unor proiecte și mai largi de reformare a României, într-o perioadă în care țara noastră are nevoie de toate energiile pentru a pune bazele unui stat care să funcționeze mult mai bine în beneficiul cetățenilor” potrivit unui comunicat de presă.

Co-fondatoarea „Asociației Dăruiește Viața” vine la Guvern pe postul lăsat liber de Dragoș Atanasiu. Acesta a luat decizia să demisiuneze, fiind acuzat de dare de mită.

Oana Gheorghiu are 56 de ani și a absolvit în anul 1994 Academia de Studii Economice din București. Tot la ASE a studiat și managementul economic.