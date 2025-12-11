Colegiul Medicilor din România, distincție importantă

În cadrul Galei Premiilor Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, o distincție i-a fost înmânată Colegiului Medicilor din România. Distincția a fost ridicată de prof. univ. dr. Cătălina Poiană.

Gala Premiilor Universității a fost organizată în cadrul Zilelor Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”.

În cadrul galei, au fost decernate Marele Premiu„Iuliu Hațieganu”, premiile facultăţilor și premiile universităţii.

Zilele Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca se desfășoară în perioada 8–13 decembrie.

