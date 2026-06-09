Conferința CongrEMs 2026, mesajul lui Raed Arafat

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, medicul Raed Arafat, a vorbit despre importanța formării continue a personalului din medicina de urgență.

Oficialul a fost invitat să ia parte la Congresu Național de Medicină de Urgență și Medicină de Dezastre, găzduită la Teatrul Național din Târgu Mureș.

„Medicina de urgență și medicina de dezastru nu sunt doar specialități medicale. Ele sunt componente esențiale ale rezilienței unei societăți . Pentru cei aflați la început de drum, vreau să spun un lucru foarte clar: medicina de urgență are nevoie de voi. Energia, curiozitatea și dorința voastră de implicare sunt esențiale pentru viitorul acestui domeniu.” a declarat Raed Arafat.

Departamentul pentru Situații de Urgență felicită inițiativa și pentru efortul de a dezvolta un eveniment care contribuie la consolidarea comunității profesionale din domeniul medicinei de urgență și al managementului situațiilor de urgență, precum și pe toți participanții care contribuie, prin activitatea lor, la protejarea și salvarea de vieți, a mai transmis șeful DSU.