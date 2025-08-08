Crește numărul de cazuri de West Nile în Italia. Autoritățile confirmă 16 decese

Virusul West Nile se răspândește tot mai mult în Italia. Din cauza infecțiilor, 16 persoane și-au pierdut viața potrivit Institutului Superior de Sănătate Publică. La acest moment, 176 de cazuri au fost confirmate în Peninsulă, ultimul caz fiind semnalat la Roma.

Cazul de la Roma a fost semnalat într-un cartier în care trăiesc peste 2000 de români, potrivit TVRinfor.ro

Persoana infectată este o bătrână de 77 de ani, ce a fost internată la Spitalul de Boli Infecțioase din Roma. Zona în care femeia locuiește a fost amenajată pe o fostă mlaștină, este sub nivelul mării și astfel favorizează apariția țânțarilor.

Pe această cale, potrivit aceleiași surse, autoritățile locale din Româna au luat decizia de a desfășura noi acțiuni de dezinsecție. Cele mai multe măsuri vizează zona Latina, acolo unde au fost semnalate cele mai multe cazuri de West Nile.

