 Creștere a bolilor transmise de căpușe, în Cehia

Autoritățile sanitare din Cehia raportează o creștere a bolilor infecțioase transmise de căpușe, boala Lyme și encefalită. Cazurile de anul acesta au atins cel mai mare nivel din ultimii 10 ani.

Institutul de sănătate publică din Cehia a raportat peste 3000 de cazuri de boală Lyme și alte peste 300 de cazuri de encefalite, toate înregistrate până la finalul lunii iulie.

Acest fenomen este explicat de epidemiologi prin efectele nedorite ale încălzirii climatice și prin faptul că oamenii petrec mai mult timp stând afară, fără a folosi mijloace de protecție.

„Recomandăm tuturor să utilizeze spray-uri repelente și să poarte haine lungi. Căpușele trebuie îndepărtate cât mai repede. Timpul de reacție este vital” avertizează specialiștii din Cehia.

Spre deosebire de boala Lyme, împotriva encefalitei există vaccin, descoperit cu 50 de ani în urmă, dar până în prezent doar 30% dintre cehi s-au vaccinat.

Pe lângă Lyme și encefalită, mușcătura de căpușă poate fi responsabilă și de transmiterea unor boli mai puțin cunoscute, precum anaplasmoza, bartoneloza, babesioza, rickettsioza sau tularemia. Anaplasmoza afectează celulele albe din sânge și determină simptome precum febră, frisoane și stare accentuată de oboseală.

Bartoneloza se manifestă, de regulă, prin inflamarea ganglionilor limfatici și, în unele cazuri, prin complicații la nivel cardiac sau neurologic. Babesioza, o infecție parazitară asemănătoare malariei, atacă globulele roșii și poate provoca anemie severă, iar rickettsioza se caracterizează prin febră, erupții cutanate și dureri musculare.