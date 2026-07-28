Cum trebuie aplicată corect crema cu protecție solară VIDEO

Recomandarea medicilor pentru oamenii care-și petrec vacanța la mare este de a utiliza cremele cu factor de protecție solară. Aceste produse nu trebuie aplicate oricum, ci există o regulă care trebuie respectată. Medicii recomandă să aplicăm crema cu SPF înainte de a merge la plajă, chiar din spațiul de cazare.

Dacă nu am făcut asta, atunci când ajungem la plajă, putem aplica crema dar avem nevoie de 20 minute pentru a o lăsa să acționeze.

„Atunci când mergem în aer liber să ne aplicăm o cremă cu protecție solară, pentru a preveni problemele pe care le provoacă soarele. Majoritatea cremelor au un ecran prietenos, intră în piele, dar este unul chimic care are dezavantajul că este instabil. Dacă e ținută în mașină sau în geanta de plajă nu-și mai face treaba. Timpul necesar pentru acțiune. Ideal ar fi să ne aplicăm crema înainte de a merge la plajă, în cameră„ recomandă Cristina Safta, medic dermatolog – Clinicile Cronos Med, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Mai mult, medicii susțin că persoanele cu piele foarte deschisă trebuie să acorde o atenție deosebită protecției pielii.

„Ce este importantă să avem în vedere? Trebuie să avem grijă de anumite aspecte când vine vorba despre piele. O piele mai deschisă la culoare va fi mai predispusă la traumele provocate de soare, decât o piele mai închisă. Chiar și pe termen lung are o predispoziție pentru afecțiuni ale pielii” susține Cristina Safta, medic dermatolog – Clinicile Cronos Med, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.