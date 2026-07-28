Grevă generală în Sănătate. Sindicaliștii SANITAS, nemulțumiți de legea salarizării

Sindicaliștii SANITAS au declanșat astăzi greva generală în sistemul medical. În 500 de spital din țară vor fi asigurate doar urgențele, din cauza protestului.

„Dragi colegi, începând de astăzi suntem în grevă. Impreună! Ceea ce cerem noi politicului nu sunt privilegii. Cerem responsabilitate faţă de oamenii care muncesc şi faţă de pacienţi. Cerem să înţeleagă faptul că Sănătatea nu se conduce împotriva oamenilor care o ţin în picioare. Nu este un demers uşor! Ştiu că există presiuni şi încercări de intimidare. Dar mai ştiu ceva: suntem mulţi şi suntem împreună. În această perioadă să nu uităm cine suntem şi câtă forţă avem atunci când nu ne lăsăm dezbinaţi. Aveţi încredere unii în ceilalţi. Eu am încredere în voi. Rămânem uniţi. Rămânem SANITAS!” a declarat Iulian Pope, președintele Federației SANITAS, cel mai mare sindicat din Sănătate.

Mai mult, sindicaliștii reclamă presiuni din partea managerilor unor unități medicale care, potrivit News.ro, ar fi solicitat liste cu numele participanților la grevă.

Peste 500 de unităţi medicale din ţară vor lua parte la greva generală, iar multe dintre acestea au anunţat că au dispus măsuri astfel încât pacienţii să fie cât mai puţin afectaţi.