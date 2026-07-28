De ce apar probleme de memorie din cauza tumorilor cerebrale? VIDEO

FacebookEmailWhatsApp

Tumorile cerebrale se pot forma în toată zona creierului. Problemele de memorie apar atunci când ele sunt diagnosticate în lobul frontal. Din cauza tumorii, pacienții pot avea chiar și tulburări de personalitate.

„Problemele legate de memorie apar atunci când sunt diagnosticate tumori în lobul frontal, când pacientul își schimbă complet dispoziția. Și sunt foarte mulți pacienți cu tumori de lob frontal” susține conf. dr. Corneliu Toader, medic primar neurochirurg, managerul Institutului Național de Neurologie și Boli Neurovasculare, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Totodată, unele tumori formate în lobul frontal pot avea dimensiuni foarte mari.

„Lobul frontal tolerează tumori fără a da deficite neurologice, pentru că ariile motorii sunt puțin mai în spate. Și atunci tumora are timp să se dezvolte. Unele dintre ele pot avea dimensiunea unui grepfrut” mai spune conf. dr. Corneliu Toader, medic primar neurochirurg, managerul Institutului Național de Neurologie și Boli Neurovasculare, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Știri, Video
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

Sportul și alimentația, echipa potrivită VIDEO

Mișcarea are multe beneficii pentru organism, mai ales în cazul copiilor. Totuși, mișcarea trebuie susținută și cu un regim alimentar potrivit, din care să nu lipsească alimentele sănătoase și hidratarea.…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Poți slăbi fără să ții dietă, mâncând „normal”? Bianca Teliban, nutriționist, a explicat ce presupune, de fapt, acest proces EXCLUSIV
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro