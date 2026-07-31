Cum trebuie folosite corect uleiurile esențiale VIDEO

FacebookEmailWhatsApp

Produsele naturiste pot avea beneficii reale pentru sănătatea organismului. În această categorie de produse farmaceutice intră și uleiurile esențiale. Pentru a observa efectele lor, este însă nevoie să fim atenți la modul în care le alegem.

Specialiștii recomandă utilizarea uleiurilor esențiale standardizate. În caz contrar, aceste produse pot provoca probleme de sănătate.

„Folosesc uleiuri naturale, dar standardizate. Uleiurile naturale dacă nu sunt luate de la un producător bun și nu sunt standardizate și purificate pot crea alergii” susține EMA GHEORGHIȚĂ – farmacist doctorand, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.

Trebuie spus faptul că uleiurile naturale standardizate au o calitate superioară, dar și un preț mai mare. Însă beneficiile lor se observă după primele utilizări.

„Recomand uleiurile naturale de bună calitate, scumpe într-adevăr, dar care oferă o absorbție rapidă, similară emolienților din produsele cosmetice. Mai mult, aceste produse trebuie să ofere longevitate pielii, să nu fie calorie goală” mai spune EMA GHEORGHIȚĂ – farmacist doctorand, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.

Categorii: Exclusiv, Știri
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

Semne și simptome ale îmbolnăvirii rinichilor VIDEO

Edemele și hematuria, atunci când apar simultan, pot reprezenta un semnal de alarmă pentru o boală renală la nivelul glomerulilor, avertizează specialiștii. Medicii atrag atenția că această combinație de simptome…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Dieta care te poate ajuta să slăbești, dar îți poate crește colesterolul. Totul depinde de un detaliu important
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro