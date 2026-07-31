Cum trebuie folosite corect uleiurile esențiale VIDEO

Produsele naturiste pot avea beneficii reale pentru sănătatea organismului. În această categorie de produse farmaceutice intră și uleiurile esențiale. Pentru a observa efectele lor, este însă nevoie să fim atenți la modul în care le alegem.

Specialiștii recomandă utilizarea uleiurilor esențiale standardizate. În caz contrar, aceste produse pot provoca probleme de sănătate.

„Folosesc uleiuri naturale, dar standardizate. Uleiurile naturale dacă nu sunt luate de la un producător bun și nu sunt standardizate și purificate pot crea alergii” susține EMA GHEORGHIȚĂ – farmacist doctorand, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.

Trebuie spus faptul că uleiurile naturale standardizate au o calitate superioară, dar și un preț mai mare. Însă beneficiile lor se observă după primele utilizări.

„Recomand uleiurile naturale de bună calitate, scumpe într-adevăr, dar care oferă o absorbție rapidă, similară emolienților din produsele cosmetice. Mai mult, aceste produse trebuie să ofere longevitate pielii, să nu fie calorie goală” mai spune EMA GHEORGHIȚĂ – farmacist doctorand, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.