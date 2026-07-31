Semne și simptome ale îmbolnăvirii rinichilor VIDEO

Edemele și hematuria, atunci când apar simultan, pot reprezenta un semnal de alarmă pentru o boală renală la nivelul glomerulilor, avertizează specialiștii. Medicii atrag atenția că această combinație de simptome este frecvent asociată cu glomerulonefrita, o inflamație a glomerulilor – structurile microscopice responsabile de filtrarea sângelui în rinichi.

„Edemele și hematuria, asociate, pot să fie semn de boală renală la nivelul glomerulului. Adică semn de glomerulonefrită, adică inflamația glomerulului” susține dr. MARILENA STOIAN, medic primar medicină internă, medic specialist nefrolog, Doctor în Medicină, șef de lucrări la UMF Carol Davila București, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

În privința tratamentului, acesta este complex și se concentrează în jurul cauzelor acestor probleme medicale.

„Tratamentul este unul complex și vizează cauzele care provoacă aceste probleme medicale” mai spune dr. MARILENA STOIAN, medic primar medicină internă, medic specialist nefrolog, Doctor în Medicină, șef de lucrări la UMF Carol Davila București, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.