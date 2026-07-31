Legătura dintre sănătatea orală și menopauză VIDEO

Menopauza aduce transformări și la nivelul cavității orale. Astfel, sănătatea orală a femeilor care au ajuns în această etapă a vieții lor este afectată de scăderea nivelului de estrogen. Multe dintre ele pot resimți uscăciunea gurii sau inflamarea gingiilor.

„Când vorbim despre menopauză, de cele mai multe ori, ne gândim la bufeuri, tulburări de somn, tulburări de dispoziție, și chiar osteoporoză. Foarte puține persoane știu că hormonii influențează direct și sănătatea dinților, a gingiilor și a întregii cavități orale” susține dr. RALUCA GURBAN, medic specialist parodontolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Specialiștii în sănătate orală susțin faptul că problemele dentare reprezintă un prim semn al debutului menopauzei.

„Cavitatea bucală este primul semn al organismului că este ceva în neregulă și că s-a instalat menopauza. De ce se întâmplă asta? În jurul vârstei de 40 de ani, 50 de ani, nivelul estrogenului din organism începe să fluctueze ca mai apoi să scadă. Estrogenul nu influențează doar funcția reproductivă. El are receptori în toate structurile organismului, inclusiv în glandele salivare, gingii. Și de aceea scăderea cantității de estrogeni are efecte în cavitatea orală. Gingiile devin mai sensibile și mai vulnerabile în fața inflamațiilor” mai spune dr. RALUCA GURBAN, medic specialist parodontolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.