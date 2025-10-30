Cunoscutul medic chirurg plastician Mohamad Delbani, la MARATONUL MEDIKA TV – „Redefinirea esteticii în 2025”

Medika TV, singura televiziune medicală din România, lansează pe 6 noiembrie, de la ora 10,00, o dezbatere live despre evoluția esteticii, în 2025. Denumit „Redefinirea esteticii în 2025”, acest maraton televizat aduce în fața publicului cei mai buni specialiști în domeniu care vor vorbi despre cele mai noi tehnici și proceduri în estetică, chirurgie plastică și dermato-cosmetică.

Unul dintre invitații speciali ai acestei transmisii live maraton este dr. Mohamed Delbani, medic specialist în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă.

Dr. Mohamad Dalbani este un nume de referință în domeniu chirurgiei estetice din România, participând la numeroase cursuri de formare profesională, atât în țară, cât și în străinătate.

„Sunt Dr. Mohamad Delbani, medic specialist în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă. De-a lungul carierei, am urmat numeroase cursuri și programe de formare în țară și în străinătate, dedicându-mi fiecare etapă perfecționării continue și obținerii unor rezultate naturale, sigure și personalizate pentru fiecare pacient” spune dr. Mohamad Delbani.

În cadrul Maratonului Medika TV dedicat esteticii, dr. Mohamad Delbani va vorbi despre noile tendințe în estetică, etica medicală, dar și despre echilibrul în estetica modernă.

„Cred că frumusețea autentică nu se măsoară în schimbări vizibile, ci în modul în care o intervenție poate reda încrederea și armonia interioară a unei persoane. Pentru mine, medicina estetică este o formă de artă în care știința, empatia și responsabilitatea se împletesc pentru a crea rezultate care inspiră naturalețe și echilibru” a declarat medicul Mohamad Delbani.

Fiți alături de Medika TV la Maratonul – „Redefinirea esteticii în 2025” pentru a descoperi cele mai noi tendințe în estetică.