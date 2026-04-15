Deschizi un cabinet medical privat? Documentul imobiliar pe care trebuie să-l verifici înainte de orice

Să autorizezi un cabinet medical privat sau o clinică înseamnă dosar administrativ gros: avize, autorizații, contracte. Unul dintre documentele care apar mereu în procesul ăsta, dar la care mulți medici nu se gândesc la timp, e extrasul de carte funciară pentru spațiul unde urmează să funcționeze. Un document care poate stopa surprize juridice care costă mult.

De ce contează cartea funciară când închiriezi sau cumperi spațiu medical

Înainte să semnezi ceva pentru spațiul în care vrei cabinet, extrasul de carte funciară îți arată cine e proprietarul și dacă imobilul e liber de datorii sau probleme juridice. Autoritățile de sănătate publică cer, în autorizare, dovezi că ai dreptul legal pe spațiu, iar extrasul actualizat din cartea funciară face parte din documentația standard.

„Avocații din medicină atrag atenția că o parte mare din problemele de autorizare la cabinetele private vin din spații cu situații funciare neclare, descoperite prea târziu în avizare”, arată experiența din industrie.

Unde și cum se obține extras de carte funciară

Registrul național cu proprietăți imobiliare e administrat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Se accesează prin ePay ANCPI, platforma unde depui cereri online pentru documente cadastrale. Orice extras oficial vine din baza asta de date, indiferent pe ce cale îl ceri.

Doctori și manageri de clinici care nu au timp să se ducă la birou de cadastru pot cere extras de carte funciara online Digigov. Documentul vine direct pe email, fără programări, fără cozi. Ajută mult când compari rapid mai multe locații sau când negociezi și ai nevoie urgent de o clarificare juridică.

Ce privești în extras înainte să semnezi

Extras de carte funciară pentru medicină trebuie citit cu atenție la câteva chestii: destinația în acte (dacă e locuință trebuie schimbată destinația ca să fie cabinet medical), dacă sunt alte drepturi pe teren (drepturi de construcție, drumuri de trecere) care complică renovările, și cine sunt proprietarii pe care negociezi cu ei. Citești în 5-10 minute, dar face diferența dintre un start corect și blocaje administrative descoperite abia după semnare.

Articol sustinut de DigiGov.ro.