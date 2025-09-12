Dezbatere publică pentru includerea pe lista compensatelor a 35 de noi molecule

Ministerul Sănătății a publicat în transparență decizională un ordin de ministru care prevede includerea pe lista compensatelor a 35 de medicamente.

Aceste medicamente reprezintă o șansă în plus la viață pentru pacienții cu boli grave. Ele sunt utilizate pentru tratamentul cancerului de prostată avansat, sensibil la hormoni, amiloidozei ereditare sau infecției HIV-1 la copii.

„Știu că încrederea nu se câștigă ușor. Știu că oamenii au fost dezamăgiți prea mult timp. Dar tocmai de aceea alegem să demonstrăm că reforma în sănătate nu este un slogan, ci o realitate care schimbă vieți. Când facem ce promitem, încrederea revine. (…) Și când suntem consecvenți, încrederea ne face bine tuturor. Mulțumesc Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDR) pentru colaborarea excelentă și colegilor din Ministerul Sănătății pentru munca susținută. Parteneriatul transparent și corect cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate aduce beneficii reale pacienților și întărește încrederea în sistemul de sănătate” a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

