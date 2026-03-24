Doi dintre copiii internați la Iași cu malarie, transferați la Spitalul „Victor Babeș” din București

Spitalul „Victor Babeș” din București a preluat, prin transfer, doi dintre copiii internați la Iași cu diagnosticul de malarie. Oficialii unității medicale din Capitală au declarat pentru News.ro faptul că starea copiilor este bună și stau într-un salon alături de mama lor.

„Cei trei copii au călătorit în Africa, fără să urmeze chimioprofilaxie împreună cu părinţii lor şi de apoximativ 48, 72 de ore a debutat sindromul febril, însoţit de diaree la unul dintre copii şi investigaţiile făcute în spitalul nostru aseară au confirmat că doi dintre cei trei copii sunt cu malarie, urmează să avem date suplimentare despre densitatea parazitemiei şi celelalte tipuri de investigaţii care ne vor arăta detalii, dar boala este confirmată şi copiii sunt deja în tratament, starea lor este bună la acest moment. În medie pot sta în spital o săptămână, depinde cum evoluează boala” susține dr. Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului „Victor Babeș” din București.

n cursul zilei de luni, ministrul Sănătăţii a anunţat public trei cazuri suspecte de malarie, la trei fraţi – de un an si jumătate, trei ani şi cinci ani care au fost internaţi iniţial într-un spital din Iaşi.

”În cursul zilei de 23 martie 2026, au fost confirmate trei cazuri suspecte de malarie la minori, evaluaţi într-o unitate medicală din municipiul Iaşi. Este vorba despre trei copii din aceeaşi familie, cu vârste de 1 an şi 6 luni, 3 ani şi 5 ani, recent întorşi dintr-o călătorie într-o zonă endemică din Africa. Doi dintre aceştia au fost diagnosticaţi prin identificarea parazitului Plasmodium în sângele periferic, iar al treilea copil este contact, aflat în monitorizare, fără confirmare de laborator la acest moment”, a transmis, luni, Ministrul Sănătăţii.