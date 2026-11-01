  Controlul sânilor. Ce investigații trebuie făcute și la ce interval de timp VIDEO

Cancerul de sân are o incidență crescută în România. Boala poate fi însă ținută sub control dacă este diagnosticată la timp. Diagnosticul precoce se realizează prin două metode de investigație: Ecografia mamară și mamografia.

„ Între 30 și 40 de ani, femeile ar trebui să facă ecografii mamare anual. Pentru pacienții care au rude de gradul I cu cancer de sân, peste 37 de ani se poate efectua și mamografia cu tomosinteză”, susține dr. ALEXANDRU ONOFREI, medic ghirurgie generală, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentat de Eugenia Foarfecă.

Peste 40 de ani, dacă în urma verificărilor anterioare nu au fost descoperite probleme, cele două tipuri de investigații medicale se realizează pe rând, o dată pe an.

„Peste 40 de ani, o femeie trebuie să facă ecografie și mamografie cu tomosinteză. Dacă ambele investigații sunt în regulă, ele trebuie efectuate anual pe rând. În primul an, ecografie, apoi în următorul an mamografia”, mai spune dr. ALEXANDRU ONOFREI, medic ghirurgie generală, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentat de Eugenia Foarfecă.