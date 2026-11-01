Cum arată astăzi procedurile estetice. Ce spun medicii VIDEO  

Dacă în trecut, procedurile estetice erau axate pe volumetrie, în prezent paradigma s-a schimbat. Persoanele care apelează la astfel de intervenții își doresc un rezultat cât mai natural.

„În urmă cu câțiva ani, preferințele începeau de la volumetrie. Dar, astăzi paradigma s-a schimbat. Vorbim despre varianta noastră cea mai bună, cea mai armonioasă și bineînțeles, trendul acum nu este către umplere, ci către liftare. Ar fi ideal să putem ascunde touch-up-uri, să nu fie vizibile, dar într-adevăr vrem să arătăm bine sau chiar perfect”, susține dr. MIHAELA DĂNCĂESCU, chirurg plastician în Clinicile Cronos Med, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Marele avantaj pe care medicii îl au astăzi este tehnologia. Aparatele moderne pot ajuta medicii să le ofere pacienților acele intervenții estetice cu rezultat natural.

„Este adevărat că în tot acest proces ne ajută și știința, dar și aparatura. Aparatele utilizate au evoluat”, mai spune dr. MIHAELA DĂNCĂESCU, chirurg plastician în Clinicile Cronos Med, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.