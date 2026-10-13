Emfusion, tehnologia care ajută pielea, de la interior către exterior, să rămână sănătoasă VIDEO

Foarte multe persoane își doresc să beneficieze de tratamente faciale care să le pună pielea în valoare. Multe dintre aceste proceduri tratează pielea în straturile ei superficiale. Este însă nevoie de mai mult. Pielea este sănătoasă dacă este tratată în profunzime. Emfuzion este un tip de tehnologie, furnizată de BTL România, care ajută pielea să fie luminoasă, elastică și sănătoasă începând din straturile sale profunde.

„Putem stimula bariera a pielii. Poate fi stimulată cu ajutorul tehnologiei Emfusion. Această tehnologie pornește de la ideea că înainte de vorbim despre frumusețea pielii, trebuie să discutăm despre calitatea și sănătatea ei. Tehnologia acționează asupra proceselor biologice implicate în funcționarea barierei cutanate și urmărește să susțină calitatea și reziliența pielii. Având o barieră sănătoasă, putem vorbi despre o calitate a pielii superioară. Niciodată nu trebuie să privim doar suprafața, ci trebuie să urmărim cum funcționează pielea”, susține Florentina Ivanov, expert în estetică facială, reprezentant BTL România, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Acest tratament este recomandat tuturor persoanelor al căror ten are nevoie de mai multă hidratare și de mai multă luminozitate.

„Tratamentul este recomandat unei categorii largi de persoane, indiferent de vârstă. Aici vorbim despre persoanele care au nevoie de hidratare, care au nevoie de mai multă luminozitate”, mai spune Florentina Ivanov, expert în estetică facială, reprezentant BTL România, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.