Este posibil să mâncăm și sănătos? Medic: Totul ține de voință

Alimentația sănătoasă nu este doar un concept, ci chiar poate fi descoperită. Dar câți dintre noi reușim să facem asta? Totul în condițiile în care multe dintre așa-zisele produse sănătoase sunt, de fapt, încărcate de chimicale și aditivi nesănătoși.

Medicii susțin că putem să mâncăm și sănătos, însă ceea ce contează în tot acest proces este perseverența. O dietă ținută din când în când nu ne va ajuta să avem un organism echilibrat din punct de vedere metabolic. De aceea, alimentația sănătoasă trebuie să facă parte din viața noastră.

„Eu cred că este posibil. Când gătim acasă suntem foarte aproape de o mâncare sănătoasă. Sursele sunt cele care sunt și trebuie să lucrăm cu ele. Nu ne mai putem întoarce în trecut. Cert este că multe persoane cu un stil de viață sănătos, și nu mă refer la cele care țin diete miraculoase din când în când, ci la cere care chiar și-au modificat stilul de viață sunt pe drumul cel bun”, susține dr. ANCA HÂNCU, nutritionist, doctor în științe medicale, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu Medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Astfel, specialiștii susțin că trebuie să ne orientăm către un stil de viață sănătos, înainte ca analizele de sânge să ne arate problemele.

„Ceea ce contează este regula. Ce facem 85% din viață să ne fie bine este important. Restul de 15% mai poate fi reparat. Dar să facem asta tot timpul, nu numai când se schimbă analizele și avem deja prediabet instalat„, susține dr. ANCA HÂNCU, nutritionist, doctor în științe medicale, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu Medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.