Europarlamentarul USR Dan Barna, audiat la DNA în dosarul achiziţiei vaccinurilor COVID

Europarlamentarul USR Dan Barna a fost audiat, vineri, la DNA în dosarul achiziţiei vaccinurilor COVID, în pandemie, în perioada când deţinea funcţia de vicepremier în guvernul Cîţu, el declarând că subiectul în sine i se pare cel puţin bizar. ”Este ca şi cum, în situaţii de război, cumperi 100 de tancuri şi apoi vine pacea şi îi acuzi pe cei care au cumpărat că de ce le-au cumpărat”, a comentat el. Barna a mai spus că România a procedat cum au procedat majoritatea statelor europene, în momentul respectiv, în care nu se ştia cum va evolua pandemia.

Europarlamentarul USR a declarat la ieşirea de la DNA că nu a mai fost audiat în acest dosar.

“E prima dată când am fost audiat. (..) N-am mai fost audiat anterior”, a spus Barna.

Întrebat dacă România putea refuza achiziţia acestor vaccinuri COVID, Dan Barna a spus că “România a procedat cum au procedat majoritatea statelor europene, în momentul respectiv, în care nu se ştia cum va evolua pandemia”.

“Achiziţia s-a făcut în cadrul acelui contract cadru din care şi România a făcut parte. Evident că fiecare dintre state avea opţiunile respective şi lucrul acesta le-am şi detaliat în declaraţia pe care am făcut-o”, a afirmat el.

Potrivit lui Barna, ulterior nu s-a procedat tocmai inspirat, vorbind strict de procesul cu Pfizer.

“La momentul respectiv, România a fost aliniată cu celelalte state şi am făcut ceea ce trebuia să facem. Toate guvernele cumpărau vaccinuri, pentru că nu se ştia cum va evolua pandemia. Subiectul în sine este unul care mi se pare cel puţin bizar, este ca şi cum, în situaţii de război, cumperi 100 de tancuri şi după aia vine pacea şi îi acuzi pe cei care au cumpărat tancurile că de ce le-au cumpărat. Este exact acelaşi lucru. În rest, elementele de context, probabil o să fie clarificate”, a menţionat el.

Dan Barna a mai afirmat că oportunitatea era cea care se ia în situaţia unei crize.

“Ulterior, să vii după nişte ani de zile să spui că se putea face altfel, întotdeauna se putea face altfel, şi nu asta e discuţia, din punctul meu de vedere”, a mai spus Dan Barna la ieşirea de la sediul DNA.