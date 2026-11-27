Problemele care apar la nivelul glandei tiroidei pot fi de natură funcțională sau structurală. Evaluarea medicală a acestora se face în mode separat.

„Pentru tiroidă evaluăm două lucruri. Funcția tiroidiană și structura tiroidei. Sunt două lucruri independente care, de foarte multe ori, nu au treabă una cu alta. Putem aveam un pacient cu noduli pe tiroidă, fără alte complicații, sau reversul medaliei, în care pacientul să aibă tiroida curată, fără noduli, iar analizele să fie modificate. TSH-ul să fie crescut”, spune dr. DANIEL DIACONU, medic specialist endocrinolog, Memorial Băneasa, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Pentru problemele provocate de noduli se fac investigații amănuțite, uneori chiar puncție-biopise. Totul pentru a exclude o eventuală boală oncologică.

„Problemele trebuie tratate separat. Atunci când avem un nodul facem investigații specifice pentru această problemă, iar pentru analizele modificate, în funcție de cum sunt modificate, inițiem sau nu tratament cu medicamente”, susține dr. DANIEL DIACONU, medic specialist endocrinolog, Memorial Băneasa, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.