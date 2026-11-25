Vârsta de 40 de ani aduce o serie de schimbări fiziologice atât în cazul femeilor, cât și în cel al bărbaților. De aceea, controalele medicale după această vârstă sunt necesare pentru a putea menține longevitatea.

Controale medicale la 40 de ani

Medicii susțin că după 40 de ani ar trebui să trecem mai des pragul cabinetelor pentru investigații de rutină. Ulterior, dacă specialiștii consideră necesar, putem beneficia și de analize mai amănunțite pentru a ști că sănătatea noastră nu are probleme.

„În general, vârsta de 40 de ani la o femeie ar trebui să fie un check-up de logevitate. Trebuie efectuate analize complexe cu privire la profilul hormonal, stilul de viață. Sunt anumite întrebări țintite pe care un specialist poate să le adreseze și poate descoperi anumite aspecte pe care un pacient le trece cu vederea. La 40 de ani pot apărea anumite probleme pe care femeile nu le iau în seamă, dar începe să le considere normale”, susține RALUCA PRODAN- fondator clinica de longevitate, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Ce investigații trebuie făcute

După 40 de ani, orice persoană trebuie să știe care este statusul său hormonal sau dacă are probleme din punct de vedere al nivelului de glucoză în sânge. Astfel de teste sunt diferite față de analizele uzuale și trebuie realizate cel puțin o dată pe an.

„Trebuie să facem investigații specifice, dincolo de analize uzuale. Da, poate ele sunt în parametrii, dar trebuie să mergem mai departe cu investigații amănunțite. Un specialist știe să le aleagă și știe cum să le interpreteze”, susține RALUCA PRODAN- fondator clinica de longevitate, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.