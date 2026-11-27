Întreținerea pielii este un proces foarte elaborat care presupune o mare atenție cu privire la procedurile de înfrumusețare solicitate. De asemenea, trebuie acordată atenție și cu privire la produsele cosmetice utilizate.

În privința procedurilor, un risc pentru piele poate fi reprezentată utilizarea laserului CO2, mai ales în cazul persoanelor care nu au nevoie de o astfel de procedură.

„Dacă o facem cum trebuie poate să fie foarte bună, mă refer la laserul CO2, dar dacă este aplicată unei paciente care nu are indicație aduce o recuperare foarte lungă și ar putea face alte terapii”, susține dr. Cristina Soare, medic specialist dermato-venerolog, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Greșeli în întreținerea pielii

De asemenea, un risc pentru piele poate fi reprezentat și de utilizarea acidului hialuronic.

Multe cliente ale cabinetelor de cosmetică doresc în continuare buze foarte mari. Medicii trebuie să le explice tot timpul faptul că „prea mult” nu înseamnă un aspect plăcut.

„Anumite paciente ajung să nu mai perceapă felul în care arată și își doresc să aibă mai mult acid. Vorbim aici mai ales de zona buzelor. Eu am spus atunci stop, pentru că nu mai are buza capacitate să primească acidul hialuronic”, susține dr. Cristina Soare, medic specialist dermato-venerolog, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

SPF în orice moment al anului

O altă greșeală riscantă pentru piele este reprezentată de refuzul de a utiliza creme SPF tot timpul anului. Oamenii consideră că produsele SPF sunt potrivite doar pe timpul verii. În realitate, ele trebuie aplicate, mai ales pe față, tot timpul anului.

„Cea mai frecventă greșeală legată de îngrijirea tenului este legată de faptul că oamenii nu aplică factor de protecție solară. Oamenii tot aplică SPF doar vara, deși trebuie aplicat tot timpul anului”, susține dr. Cristina Soare, medic specialist dermato-venerolog, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.