Moștenirea genetică joacă un rol semnificativ în evoluția noastră. Medicii spun că bolile adultului, așa cum sunt diabetul, cancerul sau problemele cardiace, au o importantă încărcătură genetică.

Bolile adultului influențate și de stilul de viață

Totodată, medicii explică faptul că dincolo de moștenirea genetică, apariția bolilor este influențată și de stilul de viață. Persoanele care moștenesc gene responsabile de apariția unor afecțiuni sunt într-un risc mai mare de a face respectivele boli dacă au un stil de viață nesănătos.

„Toate aceste boli ale adultului au o influență genetică. Acestea sunt poligenice și cu niște riscuri cumulative. Nu există o genă clară care să declanșeze un anumit tip de boală. Dar, există multe variante în ADN-ul nostru, în informația genetică moștenită, care lucrează împreună pentru dezvoltarea unei astfel de patologii. Bineînțeles, contează foarte mult și stilul de viață. Pentru că una este să avem 120 de kilograme și predispoziția la diabet apare, față de o persoană care face sport și nu fumează. Sunt mulți factori pe care-i putem gestiona singuri”, susține dr. FLAVIA HARADJA-medic primar genetică medicală, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Cărui specialist trebuie să ne adresăm

Medicina a evoluat foarte mult, de aceea aceste gene responsabile de apariția bolilor pot fi descoperite prin teste genetice. Astfel, o discuție cu un medic genetician poate fi de ajutor pentru a ști cu exactitate ce probleme medicale am moștenit de la părinți sau bunici.

„În mod normal, medicul specialist genetician este cel care pune întrebările și gestionează discuția. Primul consul genetic începe la masa de prânz din weekend unde ne întâlnim cu familia și putem discuta cu rudele despre istoricul lor medical. Informațiile acestea sunt esențiale în managementul întregii familii”, mai spune dr. FLAVIA HARADJA-medic primar genetică medicală, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.