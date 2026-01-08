Înroșirea pielii pe timpul iernii. Alergie la frig sau reacție naturală? VIDEO

Temperaturile scăzute își pun amprenta asupra pielii noastre, iar multe persoane au pielea roșie la nivelul feței. De multe ori s-ar părea că ar fi vorba despre o alergie la frig, însă medicii ne liniștesc și spun că, de cele mai multe ori, este vorba despre o reacție normală.

„Nu este o reacție alergică la frig. Noi avem o venă, vena centro-facială care stă în centrul feței și prin expunerea la frig are tendința de a fi mai vascularizată zona respectivă, dar nu este o problemă reală, pentru că nu simțim neapărat ceva” explică dr. Adelina Popa, medic specialist dermato-venerologie și estetică medicală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Problemele pe care frigul le provoacă asupra pielii apar atunci când nu avem grijă de ea. Iar cel mai important este să o hidratăm cât mai mult.

„Problema apare atunci când nu ne hidratăm suficient și simțim uscăciune, piele care ține, iar mai apoi mâncărime, piele care se descuamează așadar trebuie să luăm măsuri” mai spune dr. Adelina Popa, medic specialist dermato-venerologie și estetică medicală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.