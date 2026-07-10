Inteligența artificială în stomatologie. Ce recomandă medicul Lorelei Nassar VIDEO

Astăzi se vorbește de softuri AI și în stomatologie. Ele ajută la interpretarea amănunțită a radiografiilor și la stabilirea unui diagnostic mai amplu.

„Digitalizarea în stomatologie înseamnă mult, începând cu etapa de diagnostic când, prin digitalizare, obținem detalii specifice și astăzi există programe AI care interpretează aceste radiografii și tomografii sau alte imagini mai amănunțite” susține dr. LORELEI NASSAR, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială si implantologie, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Mai mult, softurile AI folosite în stomatologie pot ajuta la interpretarea patologiilor.

„Și atunci când se efectuează o investigație, este supusă softului AI și se obține un rezultat. Măsurători specifice și continuând cu interpretarea unei patologii„ mai spune dr. LORELEI NASSAR, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială si implantologie, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.