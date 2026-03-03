Legătura dintre mitocondrii și infertilitate explicată de medici VIDEO

Ce poate provoca inferilitatea
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Mitocondriile sunt considerate „centralele energetice” ale celulei, iar ovocitele și spermatozoizii sunt printre cele mai dependente celule de energie. Legătura dintre mitocondrii și infertilitate este reală și tot mai studiată, pentru că mitocondriile sunt esențiale pentru energia celulelor reproductive.

Odată cu înaintarea în vârstă această energie eliberată de mitocondrii dispare, iar probabilitatea de a obține o sarcină este tot mai mică.

„Din păcate, uneori, se opresc din evoluție și sarcini de calitate, adică nu au probleme. De ce ? Pentru că mitocondria nu mai are capacitatea de a curăța ovocitul de mitocondria cu mutații” explică dr. Lara Andronescu, medic specialist obstetrică-ginecologie – supraspecializare în infertilitate -Regina Maria Fertility Institute, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Vârsta mamei este importantă pentru conceperea unui copil. De regulă aceste dereglări mitocondriale apar mai ales la femeile care vor să devină mame după 35 de ani.

„Aceste probleme apar de obicei după 35 de ani, iar ele devin mai serioase după 40 de ani. După 25 de ani o femeie ar trebui să se gândească să devină mamă, pentru a nu fi nevoită să apeleze la FIV și să obțină sarcina natural” mai spune dr. Lara Andronescu, medic specialist obstetrică-ginecologie – supraspecializare în infertilitate -Regina Maria Fertility Institute, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Exclusiv, Video
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