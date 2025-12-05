Lista alimentelor care ne ajută vederea VIDEO

Pentru o vedere bună trebuie să fim atenți și la ceea ce mâncăm. Medicii recomandă dietele bogate în fructe și legume, dar și pe cele care conțin surse sănătoase de proteine.

„Pentru a beneficia de un tratament corect, trebuie să avem un stil de viață sănătos. Să mâncăm cât mai mulți antioxidanți, adică să mâncăm fructe și legume. Varză, salată, mure, afine, fructele de pădure sunt bune prietene cu vederea” spune dr. Teodora Roșoga, medic primar oftalmolog – Clinicile TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

De asemenea, trebuie să ne orientăm către surse sănătoase de proteine, așa cum sunt carnea slabă sau cea de pește. Și, evident, să renunțăm la fumat.

„De asemenea, avem nevoie de proteine sănătoase precum ouăle, pește, carne slabă. Să evităm fumatul, dulciurile, grăsimile nesănătoase, fast-food-ul” mai spune dr. Teodora Roșoga, medic primar oftalmolog – Clinicile TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.