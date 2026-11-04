Lucrările dentare executate incorect, risc pentru sănătatea orală VIDEO

O lucrare dentară realizată incorect poate reprezenta un risc pentru dantură. Pentru că gura nu mai poate fi închisă corespunzător, pot apărea dureri, deplasări și chiar fisuri ale dinților.

„O ocluzie echilibrată înseamnă să avem contacte simultane și perfect distribuite la nivelul tuturor unităților dentare. Dacă noi intervenim chiar și asupra unui dinte, printr-o plombă care nu se realizează în ocluzie, adică noi nu controlăm ca acel contact să fie la fel de intens ca și pe ceilalți dinți, poate să ducă la un dezechilibru”, susține dr. DENISA ZAHARIA, medic stomatolog, specializat în ortodonție și estetică dentară, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Cele mai multe probleme apar atunci când lucrările de obturație sunt prea înalte.

„De multe ori se poate întâmpla ca obturația să fie mai înaltă. Dacă o lăsăm așa, acel prim contact va fi stabilit la nivelul acelei plombe, după care mandibula trebuie să gliseze pentru a-și găsi niște contacte multiple și de aici apare acea deviere a mandibulei”, mai spune dr. DENISA ZAHARIA, medic stomatolog, specializat în ortodonție și estetică dentară, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.