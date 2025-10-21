MARATON MEDIKA TV – Redefinirea esteticii în 2025

Pentru că știm cât de importantă este frumusețea pentru tine, te invităm la o dezbatere live dedicată celor mai noi tehnici de înfrumusețare. Medici, clinici și branduri pharma vin în studioul Medika TV pentru a vorbi despre tendințele actuale din domeniul dermato-cosmeticii, totul în cadrul Maratonului Medika TV – Redefinirea esteticii în 2025. Vă invităm să participați, 6 noiembrie, începând cu ora 10,00, la cel mai important eveniment televizat, transmis live, în cadrul căruia redefinim frumusețea.
În cadrul Maratonului – Redefinirea esteticii în 2025, Medika TV, alături de Profit.ro, site-ul #1 în presa de business din România, va prezenta cele mai noi tendințe și inovații în dermatologie și chirurgia estetică.
Temele abordate vizează:
- Turismul medical în România
- Creșterea cererilor în piața esteticii
- Creșterea cererilor privind procedurile estetice dedicate categoriei de vârstă 40+
- Proceduri non-invazive cu efect de lifting și rejuvenare
- Estetica personalizată: tratamente tailor-made
- Viitorul esteticii sânilor
- Estetica masculină: proceduri pentru bărbați
- AI și biotehnologie în estetica medicală
Cele trei ore de dezbateri vor fi moderate de realizatoarele Medika TV, Simona Bălănescu și Eugenia Foarfecă. Fiți alături de Medika TV, pe 6 noiembrie, la Maratonul – Redefinirea esteticii în 2025.