MARATON MEDIKA TV – Redefinirea esteticii în 2025

Pentru că știm cât de importantă este frumusețea pentru tine, te invităm la o dezbatere live dedicată celor mai noi tehnici de înfrumusețare. Medici, clinici și branduri pharma vin în studioul Medika TV pentru a vorbi despre tendințele actuale din domeniul dermato-cosmeticii, totul în cadrul Maratonului Medika TV – Redefinirea esteticii în 2025. Vă invităm să participați, 6 noiembrie, începând cu ora 10,00, la cel mai important eveniment televizat, transmis live, în cadrul căruia redefinim frumusețea.

În cadrul Maratonului – Redefinirea esteticii în 2025, Medika TV, alături de Profit.ro, site-ul #1 în presa de business din România, va prezenta cele mai noi tendințe și inovații în dermatologie și chirurgia estetică.

Temele abordate vizează:

Turismul medical în România

Creșterea cererilor în piața esteticii

Creșterea cererilor privind procedurile estetice dedicate categoriei de vârstă 40+

Proceduri non-invazive cu efect de lifting și rejuvenare

Estetica personalizată: tratamente tailor-made

Viitorul esteticii sânilor

Estetica masculină: proceduri pentru bărbați

AI și biotehnologie în estetica medicală

Cele trei ore de dezbateri vor fi moderate de realizatoarele Medika TV, Simona Bălănescu și Eugenia Foarfecă. Fiți alături de Medika TV, pe 6 noiembrie, la Maratonul – Redefinirea esteticii în 2025.