Maraton Medika TV și Profit.ro: Distribuție neuniformă a programelor de sănătate în Ambulatorii

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Maratonul Medika TV și Profit.ro încearcă să ofere telespectatorilor o imagine de ansamblu asupra sistemului medical din România, din perspectiva accesului la serviciile medicale și a noilor tratamente.

Invitat în cadrul dezbaterii televizate, medicul Cosmin Alexandrescu, președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator a explicat faptul că, din perspectiva accesului la programe de sănătate în Ambulator, distribuția la nivel național este neuniformă.

„La nivelul Casei Naționale de Sănătate, prin CUI, există o situație a distribuției programelor de sănătate prin Ambulatorii. Noi nu am avut acces la ea. Cert este că avem județe, unde există centre universitare, și Bucureștiul unde există o supraaglomerare de furnizori de servicii medicale. În același timp ce spre periferia județelor sau în cele care nu există centre universitare, este penurie de furnizori” susține medicul Cosmin Alexandrescu, președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator.

Categorii: Exclusiv, Maratoanele Medika TV
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