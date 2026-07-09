Maraton Medika TV și Profit.ro: Dr. Cătălina Poiană, președinte CMR: Trebuie să vedem dincolo de acest ordin

Maratonul Medika TV și Profit.ro aduce în discuție problema modului în care pacienții au acces la servicii medicale. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a pus în dezbatere un nou ordin care prevede, printre altele, ca pacienții să aibă acces la tratamente prin programele de sănătate și la privat. Problema este că oamenii nu pot decide singuri dacă se pot trata în clinici private, pentru că este nevoie ca spitalele publice să declare faptul că sunt aglomerate și că nu mai pot face față numărului mare de pacienți.

Se cere modificarea acestei prevederi, astfel încât pacientul să poată decide dacă vrea să primească tratamentul la privat sau la stat.

„În primul rând trebuie să vedem dincolo de acest ordin, pentru că nu face altceva decât să încerce și să facă o uniformizare de stabilire a normelor. Acest ordin se referă că la clinicile private se pot oferi servicii în programele naționale, doar dacă furnizorii publici au capacitatea depășită. Ceea ce, de fapt, nu este reglementat prin acest ordin. Acest ordin are în spate un articol al Legii 95 care prevede clar că furnizorii privați pot oferi acces la servicii prin programe naționale doar dacă capacitatea reală a unităților publice a fost depășită” susține prof. dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România.

Președintele Colegiului Medicilor din România atrage, de asemenea, atenția cu privire la accesul inegal al românilor la servicii de sănătate.

„Tocmai încearcă să stabilească ordinul, să facă aceste criterii transparente și uniforme. La ora actuală, accesul la servicii medicale este extrem de diferit. Orice român are dreptul să beneficieze de servicii medicale echitabile. Știm cu toții că acest acces este redus”, a mai spus dr. Cătălina Poiană.