Maraton Medika TV și Profit.ro: Unde se tratează pacientul?

Din perspectiva drepturilor pacientului, orice persoană care are nevoie de îngrijiri medicale se poate adresa furnizorilor privați sau publici de sănătate. Traseul poate fi însă viciat de anumite aspecte de ordin administrativ sau situații neprevăzute.

„Dacă mă întrebați cine decide unde se tratează pacientul, dacă mă uit spre drepturile sale, atunci el poate să aleagă singur unde se duce să se trateze. Sunt situații în care traseul pacientului se modifică din cauza unor probleme administrative. Este vorba despre situațiile de urgențe. Atunci când viața unui pacient este în pericol, și există echipajul de prim ajutor, acestea trebuie să ducă pacientul către unitatea de urgență unde se poate asigura o stabilizare și o îngrijire adecvată a acestuia. Iar a doua situație este aceea când medicul curant sau profesionistul îndrumă pacientul către un anumit serviciu și indică un anumit plan terapeutic, el are dreptul la a doua opinie” susține prof. dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România.