Medic într-un spital din România: Văd un colaps total al sistemului public de sănătate

Într-un interviu acordat jurnalistei Medika TV, Eugenia Foarfecă, medicul Andrei Dumitrescu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean din Călărași, a vorbit despre organizarea actuală a gărzilor, dar și despre supraaglomerarea camerelor de gardă ale spitalelor și serviciilor de urgență.

Întrebat despre plata gărzilor, medicul Andrei Dumitrescu a explicat că: „Sistemul de gărzi este un sistem de continuare a activităţii medicale în specialitatea respectivă. Sistemul de gărzi este pentru urgenţele care apar în acea unitate medicală, că sunt urgenţe la pacienţi internaţi pe secţie, care devin acuţi, că sunt urgenţe care vin din camerele de gardă sau din serviciile de urgenţă existente, medicul din specialitatea respectivă trebuie să fie acolo”.

Totodată, medicul mai spune și faptul că: „De foarte mult timp s-a pus pe tapet problema plăţii gărzilor, pentru că este o plată disproporţionată, în sensul că este plătită garda la salariul medicului cu vechimea respectivă şi gradul profesional de la 1 ianuarie 2018, în care ora de gardă este mult mai puţin plătită decât ora de program normal”.

Puteti citi interviul integral aici.