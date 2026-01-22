Medicamente lipsă în farmaciile din România. Ce patologii sunt vizate VIDEO

Reprezentanții Asociațiilor Farmaciilor Tradiționale și ale Pacienților trag un semnal de alarmă cu privire la o nouă criză de medicamente pe care România o traversează. Multe dintre tratamentele lipsă sunt destinate pacienților diagnosticați cu boli grave.

„Din păcate este la fel ca în trecut. Găsim greu anumite medicamente, din toate ariile terapeutice. în fiecare zi ne sună pacienții care caută medicamente de transplant, care sunt destinate bolilor autoimune, precum psoriazsiul, medicamente oncologice. Orice arie terapeutică are unul sau două medicamente lipsă. Din păcate, la unele chiar nu avem alternative.” susține Beatrice Speteanu, farmacist și președinte al Asociațiilor Farmaciilor Tradiționale și ale Practicienilor, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Unul dintre aceste medicamente este destinat pacienților care beneficiază de îngrijiri paliative.

„Cel mai grav mi se pare faptul că lipsește o formă de morfină tablete cu eliberare rapidă. Se folosește la bolnavii paliativi, cei oncologici cu foarte mari dureri. Deja de anul trecut din decembrie lipsește din orice depozit și din orice farmacie„ mai spune Beatrice Speteanu, farmacist și președinte al Asociațiilor Farmaciilor Tradiționale și ale Practicienilor, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.