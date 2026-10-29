Medicina de urgență din România are nevoie de 600 milioane de lei. Ce spune Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății VIDEO

Problemele privind finanțarea serviciilor medicale de urgență din România se adâncește. Prezent în studioul Medika TV, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, susține că acest domeniu al sistemului medical are nevoie de 600 milioane de lei pentru a funcționa. Acești bani ar trebui distribuiți în urma rectificării bugetare.

„Am avut o teleconferință cu managerii spitalelor din rețeaua Ministerului Sănătății și cei ai serviciilor de ambulanță. Am vrut să ascult direct de la ei care sunt problemele. Toată zona de urgență are nevoie de rectificare de 600 milioane de lei pentru a închide anul în condiții optime și cu un stoc suficient pentru luna decembrie și prima lună a anului viitor„, a explicat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, invitat în cadrul emisiunii „Ministrul Sănătății răspunde”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Oficialul mai spune că actuala criză financiară pe care o traversează sistemul medical românesc este cea mai mare din ultimii ani.

„O criză financiară atât de mare în sistemul de sănătate nu am mai avut de peste zece ani de zile. O criză națională, cu impact național, nu a mai fost de foarte mult”, a adăugat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, invitat în cadrul emisiunii „Ministrul Sănătății răspunde”, prezentată de Eugenia Foarfecă.