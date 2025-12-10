Menopauza și implicațiile ei asupra organismului femeii VIDEO

Menopauza este o perioadă în care corpul femeii suferă foarte multe modificări. Menopauza și implicațiile ei asupra organismului femeii sunt multiple. Transformările sunt atât fizice, cât și psihice. Fără a mai pune la socoteală faptul că multe boli pot să apară din cauza menopauzei.

Multe femei nu își explică de ce, odată cu înaintarea în vârstă, încep să se simtă diferit. Ele pun totul pe seama unor probleme fizice, însă singura explicație este menopauza.

Menopauza și implicațiile ei asupra organismului femeii

Ileana Badiu coordonează o asociație a cărei misiune este de a informa corect femeile despre tot ce presupune menopauza. Această inițiativă a venit din exemplul personal. Cu greu a aflat că, stările pe care le simte înseamnă, de fapt, menopauză.

„Demersul meu a pornit acum 8 ani, dintr-o experiență personală, adică o menopauză precoce, nediagnosticată, încât simptomele au fost incapacitate încât mi-am pus problema că poate fi ceva grav” spune Ileana Badiu, membru fondator al Asociației „Sunt la menopauză”, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Cum trebuie privită menopauza

Menopauza este un subiect tabu. De asemenea, în mod ernonat, este asociată cu incapacitatea de a avea activitate sexuală. Sau cu infertilitatea.

În realitate, menopauza este reponsabilă pentru multe transformări fizice și psihologice ale femeilor.

„Normal ar fi ca menopauza să fie scoasă din zona în care se află acum. Adică să fie scoasă din bikini și pusă în creier, pentru că acolo sunt multe modificări care se produc” mai spune Ileana Badiu, membru fondator al Asociației „Sunt la menopauză”, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Plecând de la exemplul personal, Ileana Badiu oferă sfaturi femeilor despre importanța menopauzei și ce trebuie să facă pentru a-i limita impactul.

„M-am folosit pe mine ca exemplu și am intermediat legătura dintre medici si pacientele lor. Le-am dat șansa la informare și le-am ajutat să înțeleagă ce se întâmplă în corpul lor” mai spune Ileana Badiu, membru fondator al Asociației „Sunt la menopauză”, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.