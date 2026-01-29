Mesajul lui Alexandru Rogobete pentru angajații din sistemul sanitar: Nu susțin reducerea salariilor cu 10%

Ministrul Sănătății a precizat într-o declarație publică faptul că nu susține tăierea cu 10% a salariilor angajaților din sistemul medical românesc. În schimb, oficialul vrea plata pentru performanță.

„Am clarificat informațiile apărute în spațiul public privind posibile măsuri de ajustare bugetară. Am spus și mențin ferm: nu susțin reducerea salariilor personalului medical cu 10%, dar susținem clar plata pe performanță, corelată cu munca reală, rezultatele și responsabilitatea profesională” a precizat Alexandru Rogobete.

Mai mult, oficialul susțiune elaborarea unui nou normativ de personal.

„Resursa umană nu mai poate fi dimensionată exclusiv în funcție de numărul de paturi. Este nevoie de o abordare modernă, care să includă volumul de activitate, complexitatea cazurilor și tipul serviciilor medicale furnizate, astfel încât structura de personal să fie corelată corect cu realitatea din fiecare spital” a mai spus Rogobete.

