Invitată în studioul Medika TV, dr. Lorelei Nassar a explicat ce impact poate avea asupra sănătății orale frenul lingual. Potrivit acesteia, sănătatea orală este afectată din anii copilăriei și până la maturitate.

„Poate să pară o problemă minoră, dar declanșează niște urmări care nu pot fi neglijate. Impactează regimul de viață și calitatea vieții noastre”, susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Mai mult, persoanele adulte care au fren lingual, dar au nevoie și de proteză dentară, această problemă medicală le va împiedica să poarte proteza.

„Un fren labial scurt împiedică stabilitatea oricărei proteze totale”, mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.