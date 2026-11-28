Lipsa unei familii închegate îi aruncă pe adolescenți în capcana consumului de droguri. Medicii susțin că mulți dintre tinerii care consumă droguri și cărora le vin în sprijin au deprins acest obicei din cauza divorțului părinților.

Divorțul o cauză a consumului de droguri

Cei mai mulți consumatori de droguri provin din familii dezintegrate, afectate de divorț spun specialiștii.

„Din punctul meu de vedere, ascultându-i, dincolo de consumul lor propriu-zis, poveștile lor au la bază divorțul părinților și lipsa tatălui din tablou are o foarte mare greutate. Absența regulilor și a unei familii bine închegate duce la o destructurare”, susține dr. Mihaela Bugan, medic coordonator al secției Adicții a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, medic specialist psihiatru, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Creștere a divorțurilor în România

Institutul Național de statistică arată faptul că, în 2025, rata divorțialității a fost 0,99 de divorțuri la 1000 de locuitori, în timp ce în 2024, rata divorțurilor la mia de locuitori a fost de 0,95.

În mediul urban s-au înregistrat 16.449 de divorțuri, iar în mediul rural 5.030, potrivit INS.

Profilul consumatorilor

Deși consumul de droguri era atribuit persoanelor din medii vulnerabile, astăzi situația s-a schimbat.

Medicii susțin că foarte mulți consumatori sunt oameni cu studii superioare și care locuiesc în mediul urban.

„Cel mai des sunt cei din mediul urban, din orașele mari ale țării. Pacienți cu un intelect destul de bun, cu facultăți care s-au pierdut pe drum. S-a rupt undeva firul și unii dintre ei nici nu știu să spună. Dar poveștile lor sunt una mai tristă decât cealaltă. Rolul nostru este să fim alături de ei. Să-i ajutăm și să-i coordonăm astfel încât să depășească problemele”, mai spune dr. Mihaela Bugan, medic coordonator al secției Adicții a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, medic specialist psihiatru, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.