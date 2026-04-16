Mesajul unui medic oncolog: Activitatea fizică crește supraviețuirea în cazul cancerelor de sân

Mișcarea pare să aibă beneficii în cazul pacientelor diagnosticate cu cancer de sân. Efortul fizic crește rata de supraviețuire, spun specialiștii.

Mai mult, este necesar și un suport psihologic adecvat.

„De multe ori, în relaţia cu medicul, omul nu-şi exprimă sentimentele reale pentru că Este şi o distanţă, oarecum. Şi cerinţa de la doctor nu este neapărat de natură emoţională, cât de natură argumentală, raţională. Dar noi avem, cum v-am spus, şansa unui colectiv minunat şi oncologia medicală şi radiologia şi colegele noastre care lucrează la aparat şi în plus de asta avem o doamnă psiholog, cu o experienţă de psihologie-oncologie, care e, se spune aşa, mama răniţilor şi care are o gândire aparte” a explicat dr. Ciprian Enăchescu, medic primar radioterapie, specialist în oncologie medicală.

Medicul a precizat că pentru femeile cu cancer la sân este importantă activitatea fizică.

”Aspectul psihologic modifică supravieţuirea. Pentru doamne, activitatea fizică creşte supravieţuirea în cancerele de sân precoce. Deci iată că factori care nu sunt medicali, pot influenţa rata de supravieţuire”, a mai spus Ciprian Enăchescu.