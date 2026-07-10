Ministerul Sănătăţii anunţă că Programul Naţional de Vaccinare se desfăşoară în condiţii normale

Când trebuie să ne vaccinăm
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Ministerul Sănătăţii anunţă, vineri, că Programul Naţional de Vaccinare se desfăşoară în condiţii normale, existând stocuri disponibile pentru toate vaccinurile din schema naţională.
“Programul Naţional de Vaccinare se desfăşoară în condiţii normale, existând stocuri disponibile pentru toate vaccinurile din schema naţională, iar livrările continuă conform calendarului”, arată ministerul într-o postare pe Facebook.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, în prezent, sunt aproximativ 69.000 de doze de vaccin ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), dintre care 49.000 de doze se află deja în cabinetele medicilor vaccinatori, iar restul în stocurile direcţiilor de sănătate publică.

“Pentru situaţiile punctuale, direcţiile de sănătate publică au fost solicitate să utilizeze mecanismul de redistribuire a dozelor între judeţe, astfel încât vaccinarea să nu fie afectată”, precizează instituţia. Livrările
programate în perioada următoare sunt: 16 iulie

– 186.000 de doze de vaccin ROR;
ultima săptămână din iulie – 170.000 de doze de vaccin hexavalent; sfârşitul lunii august
– 170.000 de doze de vaccin BCG;
– în lunile august şi septembrie vor fi livrate şi doze de vaccin tetravalent, vaccin dtPa şi vaccin pneumococic. Ministerul

Sănătăţii mai precizează că monitorizează permanent stocurile şi distribuţia vaccinurilor, astfel încât fiecare copil să aibă acces, fără întreruperi, la vaccinurile din Programul Naţional de Vaccinare.

Categorii: Exclusiv
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