Ministrul Sănătății: A fost publicat actul normativ pentru includerea pe lista compensatelor a 37 de medicamente

Proiectul de Hotărâre de Guvern care prevede includerea pe listele de meidicamente compensate a 37 de molecule a fost publicat pentru transparență, a precizat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Aceste medicamente sunt destinate tratării unor afecțiuni neurologice, boli cardiovasculare și metabolice, agecțiuni oncologice, boli inflamatorii și autoimune, boli rare și pentru infecția HIV.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, susțin că actul normativ privind includerea acestor terapii pe lista compensatelor a fost publicat în transparență decizională. Este vorba despre 37 de molecule.

„ Este o dovadă concretă că facem exact ceea ce promitem: oferim pacienţilor din România soluţii reale, moderne şi sustenabile. Toate reformele din ultimele luni, de la criterii de performanţă pentru spitale şi investiţii în infrastructură, până la digitalizare şi reaşezarea corectă a resurselor, au avut un singur scop: schimbări reale pentru pacient şi pentru personalul medical. Astăzi, acest proces continuă prin extinderea accesului la medicamente compensate, pentru mai multe afecţiuni grave sau cronice” susține Alexandru Rogobete.