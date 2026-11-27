Culoarea urinei poate fi modificată sub acțiunea mai multor factori. Ceea ce contează este în momentul în care în urină apare sângele. Specialiștii susțin că sângele în urină poate ascunde probleme grave, așa cum sunt bolile oncologice.

„Urina normală trebui să fie clară, limpede, de culoare galben-pai. Poate fi mai închisă la culoare, când nu suntem bine hidratați. Uneori, așa către brun. Dar deja când e prea brun pot apărea suspiciuni cu privire la prezența sângelui în urină. Dacă suntem suficient de bine hidratați, poate fi chiar incoloră”, susține conf. dr. Răzvan Mulțescu, medic primar urolog, Doctor în Științe Medicale, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Prezența sângelui în urină reprezintă un semn de îngrijorare, această problemă necesitând investigații medicale amănunțite.

„Prezența sângelui în urină, ca și prezența sângelui în orice alt lichid al corpului, trebuie să fie un semn de alarmă. Trebuie investigat cât mai repede și avem noi în practică medicală un anumit algoritm pentru a exclude lucrurile grave. Când e vorba despre sânge în urină trebuie să excludem tumorile„, mai spune conf. dr. Răzvan Mulțescu, medic primar urolog, Doctor în Științe Medicale, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.