Expunerea la ecrane și lipsa somnului, factori ce provoacă apariția durerilor de cap la copii VIDEO

Durerea de cap în cazul copiilor este, în foarte multe cazuri, provocată de factori externi, nu de o boală în sine. Medicii susțin că expunerea prelungită la ecrane sau lipsa hidratării contribuie la apariția durerilor de cap la copii.

„Aproximativ 90% din durerile de cap întâlnite la copii nu sunt dureri care ascund o boală neurologică. Deshidratarea, lipsa somnului, lipsa activităților fizice pot contribuie la apariția durerilor de cap la copil. Ceva care este din zona zilei de astăzi, adică expunerea excesivă la tehnologie”, explică dr. EUGENIA ROZA, medic specialist neurolog pediatru, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Totuși, medicii susțin că afecțiunile neurologice nu trebuie excluse din acest tablou. Bolile neurologice pot fi , la rândul lor, o cauză a durerilor de cap, chiar dacă într-un procent relativ mai scăzut.

„Pe de altă parte sunt și acele cazuri în care durerea de cap poate ascunde o boală a copilului. Cu siguranță sunt acele semne de alarmă pe care noi le aducem la cunoștință părinților”, mai spune dr. EUGENIA ROZA, medic specialist neurolog pediatru, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.