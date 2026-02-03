Neplata primei zile de concediu medical, pe masa CCR. Avocatul Poporului a făcut sesizarea

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională a României cu privire la reglementarea propusă de Ministerul Sănătății privind neplata primei zile de concediu medical.

Această modificare a intrat în vigoare de la 1 februarie 2026.

Avocatul Poporului a atacat articolul II al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2025. Avocata Poporului invocă mai multe probleme de constituționalitate ale măsurii, scrie DCNews. Totodată, ea aduce în discuție argumente CEDO.

Argumentele invocate de instituție:

Soluția este nejustificată și afectează drepturile sociale ale angajaților;

Neplata primei zile de concediu medical deturnează scopul fondului de asigurări sociale de sănătate: protejarea asiguraților;

Există alternativa mecanismelor de control ale concediilor medicale prin verificări administrative eficiente;

Norma criticată e disproporționată și contrară securității juridice deoarece modifică mecanismele de protecție socială fără o justificare rezonabilă.

Ministerul Sănătății susține însă că această măsură este aplicată în mai multe state europene. Totuși, măsura aduce implicații importante pentru angajatori și angajații lor.

„„De exemplu, în Spania primele trei zile de concediu medical nu se plătesc, iar următoarele se plătesc cu o indemnizaţie de doar 80%. În Belgia, în funcţie de tipul de asigurare medicală, prima, a doua sau chiar a treia nu se plătesc. În Portugalia primele două nu se plătesc. Deci este o practică la nivel European. De ce am ajuns aici? Pentru că s-a pierdut controlul asupra concediilor medicale, fictive în special” susține ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, potrivit Cotidianul.ro.